РИАМО - 8 окт. Сразу две золотые медали получили продукты дмитровского фермерского хозяйства «Свободный труд» на 29-й международной выставке World Food, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Выставка прошла в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». В выставке принимали участие 56 компаний, которые представили на конкурс 260 продуктов.

«Высокой награды удостоились творог 18% и ряженка 4% сельхозпредприятия из Дмитровского городского округа», - говорится в сообщении.

Администрация округа поздравила руководителя КФХ «Свободный труд» Рамиля Булатова и его трудолюбивую семью с заслуженной наградой.