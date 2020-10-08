РИАМО - 8 окт. В московских магазинах в ходе утренних рейдов в четверг выявили 73 нарушителя масочного режима, сообщил журналистам начальник участковых уполномоченных полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков.

Он отметил, что полицейские совместно с сотрудниками Объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора продолжают проведение рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания граждан.

«За нарушения в различных магазинах — продуктовых, бытовой техники, а также мебельных магазинах — к административной ответственности 8 октября привлечены 73 человека», — сказал Клочков.

Он отметил, что за данное нарушение по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, в ходе рейдов проверили 17 магазинов, среди них — супермаркеты Billa, «Перекресток», «Пятерочка», а также магазины бытовой техники и электроники «М.Видео».

В связи с ростом новых случаев коронавируса в Москве жители обязаны носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Аналогичное требование касается работников торговых предприятий, общепита, транспорта и других учреждений. Данная мера помогает снизить риск заражения Covid-19.

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