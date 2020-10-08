РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 окт. В Домодедове в четверг провели акцию «Бери маску - поезжай без опаски», чтобы напомнить пассажирам о необходимости соблюдения масочного режима, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Акцию провела компания «Ранд-Транс». В течение двух недель пассажирам, которые садятся в автобус без маски, будут предоставлять их бесплатно.

«Мы полностью поддерживаем эту акцию. Будем стараться, чтобы подобные акции на территории Московской области проходили повсеместно, потому что мы прекрасно понимаем, что забота о нас с вами - это, конечно, прежде всего нахождение в автобусе в маске», - сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев.

Генеральный директор компании «Ранд-Транс» Валерий Старшинов отметил, что акция пока запущена в Домодедове на маршруте №14 и в Ленинском городском округе. В последующем, маршруты, на которых будет проводиться эта акция, планируется расширить.

«Мы будем точечно проводить такие акции бесплатной раздачи. Сейчас волонтеры раздают маски. Мы решили не оставаться в стороне с этим вопросом и достаточно большое количество масок мы выделили для того, чтобы их раздать бесплатно», - сказал Старшинов.

Он отметил, что всего планируется бесплатно раздать 10-15 тысяч масок.