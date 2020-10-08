РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Учащиеся 11-х классов школ подмосковного Подольска 2 декабря напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2020-2021 учебный год: «Забвению не подлежит»; «Я и другие»; «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения»; «Время перемен»; «Разговор с собой». Основной срок написания итогового сочинения – 2 декабря. Обучающиеся школ, получившие «незачет», не явившиеся или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 3 февраля и 5 мая 2021 года», – говорится в сообщении.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал комментарии к открытым направлениям тем итогового сочинения.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет» и «незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Также итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет после написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию.