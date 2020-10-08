РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В Подольском родильном доме проводят дородовый скрининг плода на экспертном оборудовании с возможностью построения 3D и 4D реконструкции, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В окружном кабинете пренатальной диагностики Подольского родильного дома 1-й и 2-й скрининг проводится на экспертном оборудовании с возможностью построения 3D и 4D реконструкции», - говорится в сообщении.

Пренатальный (дородовый) скрининг — это комплексное медицинское исследование (лабораторное и инструментальное), направленное на выявление группы риска по развитию хромосомных аномалий плода во время беременности.

Результаты скрининга позволяют принять решение о необходимости проведения более детального обследования (инвазивная диагностика, консультация генетика).