РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Экстремал Сергей Агаджанян из подмосковных Люберец 14 октября планирует установить рекорд России и мира по буксировке эвакуатора весом 40 тонн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Новый рекорд России и мира будет установлен в Люберцах 14 октября. Лидер Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима России», председатель подмосковного «РосМолСпорта» люберчанин Сергей Агаджанян выступит в дисциплине спортивного силового экстрима «арм-овер-арм» - буксировка транспорта руками. Экстремал собственноручно, в положении сидя, отбуксирует эвакуатор весом более 40 тонн», - говорится в сообщении.

Это достижение почти в два раза превзойдет предыдущий рекорд российских атлетов.

Перед началом мероприятия будет подписан договор о сотрудничестве между администрацией городского округа Люберцы и Федерацией силового экстрима России, которую представляет ее президент Василий Грищенко. Именно он и будет фиксировать рекорд Агаджаняна.

По словам Агаджаняна, после подписания договора о сотрудничестве он возглавит ее подмосковную организацию.

«Люберцы - территория спорта, и именно поэтому мы планируем провести здесь Открытый чемпионат Московской области по силовому экстриму, победитель которого сможет поехать на крупнейшие состязания в США», - заключил Агаджанян.