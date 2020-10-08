РИАМО - 8 окт. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства коммерческой организацией, которая проводила спил деревьев в СНТ Родник-1 в поселении Десеновское, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, 7 октября около 18:00 при проведении организацией распилочных работ дерево упало на 56-летнего рабочего, который погиб на месте», – уточняется в сообщении.

Во время проверки будет дана оценка соблюдению организацией требований природоохранного законодательства, а также охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.