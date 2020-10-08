РИАМО - 8 окт. Вагоны нового поколения «Москва-2020», которые недавно вышли на линию в Московском метрополитене, будут собирать на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2020-2023 годах «Метровагонмаш» выпустит более 1,3 тысячи современных вагонов для столичного метро.

«Метровагонмаш» является одним из системообразующих предприятий транспортного комплекса России. Например, в столичную подземку только за последние годы было поставлено более 1500 вагонов метро модели «Москва» и ее модификаций. Также компания активно экспортирует продукцию - подвижные составы Метровагонмаша эксплуатируются в 11 странах», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что вагоны подмосковного завода перевозят 16 миллионов человек каждый день.

Как выглядит новый поезд «Москва‑2020»>>