РИАМО - 8 окт. На автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» завершились работы по установке информационных экранов Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО), говорится в сообщении пресс-службы транспортной компании.

Предприятие выполнило монтаж оборудования с опережением срока: информационные экраны планировалось установить до конца осени.

«Экраны размещены в залах ожидания автовокзалов и автостанций с наиболее высоким пассажиропотоком. Это 15 объектов в Подольске, Чехове, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Солнечногорске, Домодедове, Клину, Волоколамске, Ногинске, Орехово-Зуеве, Раменском, Коломне, Шатуре, Павловском Посаде и Куровском»,- говорится в сообщении.

Установка информационных экранов РИАМО на объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» произведена в целях формирования единого информационного пространства региона и повышения комфорта пассажиров во время ожидания автобусных рейсов.

На оборудовании в режиме онлайн транслируется информация о принятых областной и местной властью решениях и мерах по благоустройству Подмосковья, новости региона и другие актуальные для жителей социальные материалы.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией на автовокзалах и автостанциях, а также в автобусах предприятия проводится регулярная дезинфекция.

В соответствии со введенным в Московской области 12 мая масочным режимом пассажиры автобусов предприятия обязаны находиться на объектах транспортной инфраструктуры и в самом транспорте в медицинских масках или респираторах. При необходимости защитные маски можно приобрести в автобусах «Мострансавто» по цене в 5 рублей за штуку, оплатив покупку бесконтактным способом.

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