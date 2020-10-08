РИАМО - 8 окт. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил библиотеку, которая открылась в доме №40 на улице Махалина в Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для современной и уютной библиотеки выделено просторное посещение в новом доме. Она оснащена новой мебелью и современной техникой, имеется доступ в интернет», — говорится в сообщении.

Для удобства и приятного времяпровождения гостей оборудованы зона «Лекторий» с возможностью проводить лекции, дискуссии, встречи по интересам, курсы иностранных языков, «Тихая зона» для комфортной работы с компьютером, зона для подростков для самостоятельной работы.

Также в библиотеке есть детская зона. Она оснащена детской мебелью, уникальными развивающими книгами, современными настольными играми.

В библиотеке также есть средства индивидуальной защиты, которыми могут воспользоваться посетители.