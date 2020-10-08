РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В городском округе Мытищи взяли пробы из 8 различных мест рек Яуза, Борисовка, Сукромка, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В Мытищах продолжаются мероприятия по исследованию рек, протекающих в черте города. В четверг были взяты пробы из 8 различных мест на реках Яуза, Борисовка, Сукромка, которые отправили в лаборатории для проведения химического анализа по 10 основным показателям.

«Все исследования были проведены в рамках реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Мытищи на 2017-2021 годы», а также выполнения требований договора водопользования на право пользования водными объектами - реками Яуза, Борисовка и Сукромка за 4 квартал 2020 года», - говорится в сообщении.

С результатами исследований можно будет ознакомиться в ноябре текущего года на официальном сайте администрации городского округа Мытищи, о чем обязательно сообщат в социальных сетях.