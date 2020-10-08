РИАМО - 8 окт. Если человек ест больше, чем требует его организм, возможно, причина идет из детства, для решения этой проблемы важно понять, какие именно проблемы он заедает, сообщила специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина.

«Еда часто связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Это идет из детства: ребенок поплакал, дали ему конфетку, он успокоился. Еда может ослаблять боль, чувство утраты, разочарование. Еда – это компенсация неудовлетворенных потребностей; когда мы не понимаем, чего хотим, самое простое – пойти поесть. Опять же, это награда, поощрение себя», – отметила Зародина в эфире радио Sputnik.

Также человеку следует уяснить, что пища помогает только временно переключиться, а не решить саму проблему. Если человек осознает, почему он переедает, то эту проблему важно обсудить со специалистом.

Также Зародина рассказала, что другая крайность пищевого поведения – постоянные диеты. Такое поведение может быть связано с психологической проблемой, с которой стоит пойти к врачу.

«Диет сегодня в мире – больше 30 тысяч, и каждый день появляется что-то новенькое. Это говорит о том, что рабочей схемы для всех не найдено. Когда человек садится на диету, он убирает какой-то макроэлемент, как правило, углеводы», – отметила специалист.

Зародина подчеркнула, что это приводит к недостатку энергии, слабости, апатии, а иногда даже к почечной недостаточности.

По ее мнению, есть можно все, но в умеренных количествах и в том случае, если человек действительно голоден.​​