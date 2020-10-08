РИАМО - 8 окт. За одну неделю в Московской области выдали порядка 1 тысячи разрешений с QR-кодом для такси, Подмосковье стало первым регионом в РФ, который перевел выдачу разрешений такси полностью в электронный вид, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Получить разрешение можно на портале Госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru. Услуга предоставляется в течение пяти дней. Все оформляется онлайн. QR-код приходит в личный кабинет.

«В случае утери разрешения его можно заново распечатать из личного кабинета. Пассажиры смогут отсканировать QR-код и проверить действительность разрешения, узнать информацию о перевозчике и автомобиле, тем самым обезопасив свои поездки», - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе работают около 90 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям.

Уже три года в Подмосковье действует единый стандарт на автомобили такси: машина должна быть белого цвета с желтой и серой полосами, на авто должен быть шашечный пояс и фонарь оранжевого цвета на крыше.