РИАМО - 8 окт. Кремль оценил статистические данные по распространению Covid-19 в России, назвав статистику серьезным поводом для обеспокоенности, передает Газета.ru.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, субъекты федерации продолжают осуществлять свои особые полномочия в условиях пандемии.

«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — сказал Песков.

При это он подчеркнул, что сегодня каждый гражданин должен делать выводы, в том числе по использованию индивидуальных средств защиты и всех санитарных норм.

По словам Пескова, в противном случае «цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять».

Также пресс-секретарь главы государства заметил, что на основе уроков весны этого года была проведена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию, что позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.​

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8 ОКТЯБРЯ

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