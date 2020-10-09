РИАМО - 9 окт. Председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Александр Соловьев ознакомился с достижениями программы развития Московского НПЗ и высоко оценил ее результаты.

«6 октября ознакомился с ходом реализации программы развития Московского НПЗ. Посетил производственную площадку предприятия и воочую увидел природоохранные проекты, благодаря которым предприятие более чем в 4 раза снизило воздействие на окружающую среду. Оценил размах инвестиционной программы компании «Газпром нефти» в модернизацию Московского НПЗ 2011-2025 годов, которая составляет 350 миллиардов рублей», - написал Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также осмотрел высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+». Новый объект заменил 5 установок предыдущего поколения. Компактный энергоэффективный комплекс обеспечит рост производства топлива и дополнительную стабильность в поставках топлива на АЗС и в аэропорты Московского региона.

Парламентарий ознакомился с работой биологических очистных сооружений «Биосфера». Комплекс обеспечивает очистку сточных вод до 99,9%, что позволило Московскому НПЗ перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря проекту предприятие в 3 раза снизило потребление воды и нагрузку на городские очистные сооружения.

Специалисты Московского НПЗ продемонстрировали ему первую в отрасли автоматизированную систему мониторинга воздуха, внедрение которой продолжается с 2015 года в сотрудничестве с городской службой экологического мониторинга. Датчики, расположенные на технологических установках, в онлайн-режиме передают контролируемые параметры в надзорные органы. Московский НПЗ является пилотной площадкой по внедрению такой системы на федеральном уровне. Результаты испытаний лягут в основу правительственных нормативов к оснащению автоматизированными системами мониторинга воздуха всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

«Можно только приветствовать вдумчивую и ответственную политику предприятия по отношению к вопросам экологии. На Московском НПЗ внедряют природоохранные проекты и развивают собственные системы контроля для того, чтобы город видел реальную картину их работы. Важно, что эти практики представлены как общедоступные. Их тиражируют, а с достигнутыми эффектами можно ознакомиться благодаря информационной открытости», - подчеркнул Соловьев.

Он напомнил, что модернизация Московского НПЗ проходит под пристальным вниманием общественности. Данные о качестве воздуха круглосуточно доступны на специальном уличном экране – Экоинформере, который был установлен в 2015 году по просьбе жителей. В 2018–2019 годах на предприятии прошло больше 100 визитов жителей, общественных экспертов и руководителей ведущих экологических организаций. Формат позволяет оценить работу МНПЗ и получить ответы на вопросы по охране окружающей среды, производственному циклу, промышленной безопасности. На время пандемии экскурсии переведены в онлайн-формат.

Соловьев поблагодарил руководителя программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрия Ерохина за хорошо организованную экскурсию и ответы на все вопросы.

«Невольно напрашивается сравнение ответственного отношения к охране окружающей среды на Московском НПЗ с отношением к экологии в неблагополучных точках города и области. При наличии воли руководителей предприятий проблемы поступательно могут быть решены в разумные сроки. Планирую продолжать посещение экологически проблемных территорий и производств (насколько позволит текущая эпидемиологическая ситуация) в Московском регионе», - резюмировал депутат.​