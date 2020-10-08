РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В городском округе Мытищи в текущем году​ выплаты на общую сумму более 600 тысяч рублей получили 47 малоимущих семей с детьми-инвалидами, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинского управления социальной защиты населения.

Ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов (20 263,50 рубля), воспитывающим детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения.

«Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения. С начала года общая сумма выплат в Московской области​ составляет​ ​около 13,5 миллиона рублей, ее уже получили 1025 семей. ​В городском округе Мытищи в 2020 году​ выплату получили 47 семей, на сумму 611 940 рублей», - говорится в сообщении.

Для предоставления выплаты необходимо обратиться в Мытищинское УСЗН до 30 ноября и предоставить следующие документы: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности; справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, выданную в образовательной организации Московской области; документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.