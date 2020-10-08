РИАМО - 8 окт. Часы и колокольный бой на Спасской башне Московского Кремля временно отключат 9 октября из-за настройки новых колоколов, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны России.

«В связи с дооснащением звонницы курантов Спасской башни Московского Кремля новыми колоколами и последующей настройкой их звучания, с 00:00 9 октября и до окончания работ часы и колокольный бой на Спасской башне будут отключены», — говорится в сообщении.

Звонница Спасской башни будет дооснащена 12 новыми колоколами.

Сами куранты отреставрировали в преддверии 2020 года. Тогда специалисты укрепили приводы стрелок курантов со стороны Кремля.