РИАМО - 8 окт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной председателя Московского городского Совета ветеранов Владимира Долгих, сообщается на сайте Кремля.

Депутат Госдумы седьмого созыва, бывший сенатор Совета Федерации Владимир Долгих умер на 96-м году жизни.

«Владимир Иванович не боялся трудностей и никогда не отступал, стремился во всем быть максимально полезным Родине, чувствовал личную сопричастность к ее судьбе», — говорится в телеграмме главы государства.

По словам Путина, Долгих сделал огромный вклад в развитие национальной промышленности и общественной деятельности. Кроме того, он всегда обладал заслуженным авторитетом и уважением.

Долгих родился селе Иланском в Енисейской губернии (сейчас - Красноярский край). Во время Великой Отечественной войны оборонял Москву, воевал на Брянском фронте. Награждена многочисленными медалями и орденами. После войны получил образование и работал инженером-металлургом. Был секретарем ЦК КПСС в 70-80-е годы. С 1982 года по 1988 годы — кандидат в члены Политбюро.

В 2011-2013 годах Долгих был депутатом Госдумы, с 2013 года стал сенатором от Москвы, входил в комитет Совфеда по экономической политике до 2018 года. Был почетным гражданином Москвы, дважды Героем Социалистического труда, доктором технических наук.