РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Театральная студия «Овация» из подмосковного Красногорска стала лауреатом первой степени международного военно-патриотического фестиваля, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Театральная студия «Овация» стали лауреатом первой степени IV Международного военно-патриотического многожанрового конкурса-фестиваля «На безымянной высоте» сразу в двух номинациях», - говорится в сообщении.

В номинации «Театральное творчество» жюри высоко оценило конкурсный номер «Живая фотография», а в номинации «Художественное слово» - номер «День Победы».

«Поздравляем коллектив и руководителя студии Аллу Черноусову», - заключается в материале.