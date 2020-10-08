РИАМО - 8 окт. Преподаватель Дмитровского филиала областного медицинского колледжа №4 Ольга Сергеева заняла первое место на чемпионате «Навыки мудрых» WorldSkills Russia, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В чемпионате принимали участие более 260 специалистов из 64 регионов страны.

«Ольга Сергеева стала победителем национального чемпионата в компетенции «Медицинский и социальный уход», - говорится в сообщении.

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет.