РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Строительство детского сада на 110 мест на улице Летной в микрорайоне Авиаторов Балашихи выполнили на 89%, работы планируют завершить в IV квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО «Стройарсенал».

«В строительстве задействован 131 человек. Полностью выполнены монолитные и кровельные работы. В настоящее время выполняются работы по устройству фасада и отделке помещений, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также завершается благоустройство прилегающей территории», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что строительство объекта выполнено на 89% и все работы планируют завершить в IV квартале 2020 года.

Согласно проектной документации, в 3-этажном здании разместятся групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и технические помещения. Новый детский сад сможет принять 110 малышей.

На прилегающей территории будут выполнены работы по благоустройству - здесь предусмотрены спортивная и детские площадки с теневыми навесами и игровыми комплексами, а также работы по озеленению.