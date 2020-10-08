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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве возобновили часть карантинных ограничений – ввели домашний режим для групп риска, обязали отправить на удаленку не менее 30% сотрудников компаний и предприятий, а с пятницы временно заблокируют соцкарты для проезда школьников, пенсионеров 65 плюс и хронических больных.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Впрочем, пока Москва не ушла на тотальный карантин – в метро и на улицах довольно многолюдно. В отличие от прошедшей весны, когда действовала всеобщая самоизоляция и пропускной режим – тогда город почти опустел.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Многие москвичи продолжают ездить на работу, гулять в центре Москвы, в парках и скверах.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Между тем, ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее и драматичнее. На этой неделе Москва установила два антирекорда – по числу новых случаев (более 4 тысяч) и госпитализаций – в больницы попадает более 1 тысячи человек за сутки.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В столице уже возобновили работу два резервных инфекционных госпиталя – в «Сокольниках» и «Крылатском», готовы к открытию и другие.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Тем не менее, многие жители города игнорируют антикоронавирусные ограничения – как отметили в мэрии, именно поведенческий фактор стал причиной ухудшения ситуации.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Хотя в Москве по-прежнему действует строгий масочно-перчаточный режим в общественных местах, соблюдается он не всеми.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Правда, сейчас в общественном транспорте людей в масках стало заметно больше, по сравнению с летом.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В метро и автобусах большинство пассажиров носят средства защиты. Хотя у многих маска закрывает лишь рот.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Возможно, москвичи стали бдительнее из-за рейдов, которые регулярно проходят в транспорте, торговых центрах, сетевых продуктовых магазинах, а также учреждениях культуры и кино.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Конечно, многие люди спешат поскорее снять надоевшую маску, как только выходят на улицу.На улицах в центре Москвы у большинства прохожих, по крайней мере, на подбородке заметен этот ставший привычным атрибут – голубая медицинская маска. Находятся и те, кто ходит в маске и по улицам.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Штраф за отсутствие маски – 4 тысячи рублей. В метро сейчас можно купить маску за 5 рублей.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
А вот что касается перчаток – то их носят единицы. Тем не менее, власти призывают надевать и их, помимо использования санитайзера.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Кстати, в отличие от привычно оживленных московских улиц, в столичных ресторанах, кафе и барах посетителей заметно поубавилось.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Вероятно, многие все-таки боятся заразиться и не хотят рисковать.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Как отметил мэр, несмотря на введенный с 28 сентября домашний режим, который должны соблюдать жители старше 65 лет и хронические больные (в том числе диабетики и беременные), на улицах столицы по-прежнему много пожилых граждан.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
При этом именно пенсионеры составляют четверть заболевших.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Большую часть среди заболевших составляют люди от 18 до 45 лет (41%) и от 46 до 65 лет (31%).
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Тем не менее, на улицах Москвы сейчас много молодежи и людей среднего возраста.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Власти Москвы обязали работодателей еженедельно информировать о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. За нарушение этого требования или предоставление неверных данных грозит штраф или закрытие.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Также активно гуляют по городу подростки. Московские школьники с 5 октября находятся на двухнедельных каникулах в связи с коронавирусом.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Кстати, с пятницы, 9 октября, им заблокируют проездные до конца каникул, чтобы минимизировать посещение подростками общественных мест.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
А вот слухи о том, что школьников опять переведут «дистанционку», пока официально не подтверждаются. Как и сообщения СМИ о том, что в Москве снова введут пропуска и массовую самоизоляцию. Впрочем, все зависит от ситуации с пандемией.
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