Между тем, ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее и драматичнее. На этой неделе Москва установила два антирекорда – по числу новых случаев (более 4 тысяч) и госпитализаций – в больницы попадает более 1 тысячи человек за сутки.