РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Ученица театральной студии «Вечерний звон» ДК «Октябрь» Подольска Вероника Дворникова стала лауреатом всероссийского конкурса чтецов «Златокудрый России Поэт», посвященного 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, сообщается в группе «Театр «Вечерний звон» в соцсети «ВКонтакте».

«От всей души поздравляем Веронику Дворникову за успешное выступление в Открытом всероссийском конкурсе чтецов «Златокудрый России Поэт», посвященном 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Она получила диплом лауреата III степени в возрастной категории от 16 лет до 21 года. Спасибо ее педагогу Марии Непейвода за прекрасную подготовку чтецкого материала», - говорится в сообщении.

Открытый всероссийский конкурс чтецов «Златокудрый России Поэт» проходил в ДК «Левашовский» в Санкт-Петербурге.