РИАМО - 8 окт. Электронными сервисами «Мособлэнерго» с начала года воспользовались свыше 94 тысяч жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Электронными сервисами «Мособлэнерго» с начала 2020 года воспользовались 94,7 тысяч жителей Подмосковья, что на 27 тысяч больше аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

Популярность «Портала потребителя» растет за счет удобной системы онлайн-коммуникации.

«Для удобства заявителей на портале работает сервис электронной подписи документов, онлайн оплаты услуг, подписания договоров при помощи обычной SMS», — отмечается в материале.

На портале есть нормативно-правовые документы по вопросам технологического присоединения. Каждый посетитель электронного сервиса может получить онлайн консультацию специалиста и записаться на личную встречу с руководством компании.