РИАМО – 8 окт. Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко сообщила, что российское законодательство не ограничивает возраст, до которого ребенка нельзя оставлять дома одного, сообщает aif.ru.

Между тем, в статье 125 Уголовного кодекса сказано, что за заведомое оставление без помощи того, кто не в состоянии позаботиться о себе сам, грозит уголовное преследование и наказание.

«В зависимости от тяжести последствий там либо штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные исправительные или принудительные работы и даже лишение свободы до года», — отметила Данильченко.

Она добавила, что оставление в опасности непосредственно детей может повлечь ограничение и даже лишение родительских прав. Что касается больничного для родителей, чьи дети находятся на карантине, то он может быть оформлен только в случае, если возраст ребенка не достиг семи лет и если он болен. ​​