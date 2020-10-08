РИАМО - 8 окт. В пятницу, 9 октября, по территории Московского региона пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой похолодание и дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

«Облаков станет больше, временами будут идти дожди, а температурный фон понизится на 5-6 градусов», – уточняется в сообщении.

Но даже при похолодании показания термометров не будут находиться в рамках климатической нормы. Ожидается, что в пятницу воздух в Москве прогреется до 12-14 градусов тепла.

В субботу, 10 октября, в столице прогнозируют потепление до 14-16 градусов, а в воскресенье, 11 октября, воздух должен прогреться до 15-17 градусов.