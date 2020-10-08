РИАМО - 8 окт. Маршруты наземного транспорта в районе станции метро «ЦСКА» изменятся в четверг в связи с футбольным матчем, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В рамках второго тура Евролиги состоится матч ЦСКА —‌ «Маккаби». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

«Изменения на время футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» действуют до его окончания», — говорится в сообщении.

С 16:30 поедут автобусы № 175 от метро «Сокол» до Песчаной площади, № 818 от метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой), и от Силикатного завода до Песчаной площади.