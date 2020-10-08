РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в краже скутера, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД по Подольску поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что неизвестный совершил хищение скутера иностранного производства на улице Победы. Общая сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.