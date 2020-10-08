РИАМО - 8 окт. На стадионе «Открытие Арена», где 3 октября состоялся футбольный матч между футбольными клубами «Спартак» и «Зенит», зафиксировали грубые нарушения санитарного режима, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20,7 тысячи болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении.

На генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы и административные материалы. Их направили в Тушинский районный суд.

Накануне матча организаторы провели мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции.