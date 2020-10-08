РИАМО - 8 окт. Специализированный центр занятости «Моя карьера» совместно с Google запускают бесплатный обучающий курс «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование», говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Моя карьера».

Курс будет доступен на новой платформе Google Навыки. Пройти обучение сможет любой житель России.

«Мы поняли, что в сложившихся обстоятельствах важно не просто подключить собственные ресурсы, но и наладить взаимодействие с партнерами, которые помогут нам улучшить уровень оказываемой людям помощи», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что столица давно сотрудничает с Google. Программа была создана для поддержки людей, которые столкнулись с кризисом, с фокусом на самую активную часть населения в возрасте от 25 до 40 лет.

Курс будет полезен недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, родителям, которые выходят из декретного отпуска, и другим желающим найти новую работу.

«В марте весь мир замер, и затем мы увидели значительный рост интереса к поиску вакансий. Это отразилось и в инструменте Google Тренды, согласно которому запросов о поиске работы становится больше. Москва, к примеру, занимает восьмое место в России по популярности запроса «Вакансия». Курс, который мы запускаем <...> поможет каждому разработать персональную карьерную стратегию», — подчеркнула глава Google Россия Юлия Соловьева.