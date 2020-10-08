РИАМО - 8 окт. До конца текущего года в столичном районе Царицыно планируют ввести в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Высота дома переменная – от 13 до 15 этажей. Объект строится по индивидуальному проекту. В доме предусмотрена автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов.

«В настоящее время завершены работы по устройству монолитной конструкции здания, ведется отделка фасада и чистовая отделка квартир», – подчеркнул глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В доме также предусмотрена подземная одноуровневая автостоянка. На первом этаже дома будут размещены коммерческие предприятия. В здании расположены 239 квартир: однокомнатных – 32, двухкомнатных – 148, трехкомнатных – 59.

Территорию вокруг многоэтажки облагородят – разобьют газоны, построят детскую и спортивную площадки.