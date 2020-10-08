РИАМО - 8 окт. Земельные инспекторы в текущем году оштрафовали правообладателей 1256 земельных участков на сумму превышающую 155 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

«В этом году внимание к борщевику стало еще более пристальным. Совместно с администрациями городских округов мы сумели охватить большие площади, чем в прошлом году, чтобы призвать людей к борьбе с сорняком и предотвратить его продвижение по нашей территории», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что в муниципалитетах проводится большая работа с правообладателями земель, в результате которой многие нарушители начинают обрабатывать свои земли от борщевика и тем самым устранять нарушения, выявленные муниципальными земельными инспекторами.

«Все большее количество правообладателей земель подключаются к борьбе с сорняком, и есть шанс победить его в обозримом будущем», — подчеркнула Адигамова.

Лидерами по суммам начисленных штрафов стали городские округа Клин, где штрафы превысили 37,4 миллиона рублей, Егорьевск — 27,1 миллиона рублей и Рузский — 21,3 миллиона рублей.