РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. На базе Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана 16 октября пройдет Международная научно-практическая онлайн-конференция «Непрерывное экологическое образование для устойчивого развития как важное направление модернизации образовательной системы», сообщается на сайте администрации горокруга.

Основной целью конференции является поиск инновационных технологий в обновлении содержания непрерывного образования, в том числе экологизация педагогической деятельности всех уровней организаций образования, расширение международного сотрудничества в области экологического движения.

«Начало конференции: в 9:00, подключение на платформу и регистрация с 8:30. Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. Место: площадка ZOOM в онлайн-режиме. Спикерами являются ученые и педагоги, представители международных экологических организаций из Казахстана, России, Англии, Словакии, Молдовы, Беларуси, Киргизии», - говорится в сообщении.

К участию приглашаются молодые ученые, представители дошкольных организаций, учителя школ, студенты высших, средних профессиональных учебных заведений, работодатели, неправительственные организации, а также лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. Заявки на участие и материалы принимаются до 5 октября. Подробности на сайте университета.