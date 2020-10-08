РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Школьную пристройку на 600 мест к средней общеобразовательной школе №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино Балашихи введут в эксплуатацию в IV квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование» и финансируется за счет средств бюджета. Новый корпус сможет принять 600 школьников.

«Строительная готовность объекта составляет около 75%. В строительстве задействовано более 220 рабочих и 7 единиц техники. На завершающей стадии устройство внутренних стен и перегородок, ведутся работы по устройству фасада и отделке помещений, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей. Продолжается благоустройство прилегающей территории. Работы в графике», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что здание введут в эксплуатацию в IV квартале 2020 года.

В учебном корпусе запроектированы современные просторные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, методические и вспомогательные помещения. На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, будет выполнено озеленение и благоустройство.

В настоящее время в микрорайоне Южное Кучино всего одна школа, в которой обучаются более одной тысячи учеников при проектной мощности в 800 мест. Строительство пристройки позволит ликвидировать вторую смену в школе и создать более комфортные условия для обучения школьников.