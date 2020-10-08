РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. В четверг депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил ход строительства трех школ, на самой высокой стадии готовности находится школа в микрорайоне Жегалово - ее строительная готовность составляет более 70%, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Также участие в выездной проверке приняли депутаты совета депутатов городского округа Щелково и представители администрации.

«Совместно с депутатами округа проверили сегодня три строящихся объекта. Основной целью была проверка соблюдения строителями графика работ, а также поступление финансовых средств. Сейчас на самой большой стадии готовности школа на 1100 мест в микрорайоне Жегалово, здесь все идет по графику и в соответствии с планом. Строительная готовность объекта составляет более 70%», - сказал Шапкин.

Как отметил представитель компании застройщика ООО «СК-Молния» Виктор Мединцев, на данный момент проводятся работы по благоустройству территории и отделке внутренних помещений, завершаются работы по наружным ливневым системам. Все работы по инженерным коммуникациям уже выполнены. В настоящее время на строительной площадке находится 120 рабочих. Также он отметил, что в этом году планируется завершить строительные работы.

Кроме того, был проинспектирован ход строительства школы на улице Шмидта и пристройки к школе №11 имени Титова на улице Институтская. На этих объектах работы находятся на начальной стадии. На Шмидта готов котлован под заливку фундамента, что начнется в ближайшие дни. На втором объекте на данный момент выполняются монолитные работы на уровне фундамента здания. Все работы идут по графику.