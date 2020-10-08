РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В культурно-досуговом центре «Южный» подмосковного Подольска открылась выставка рисунков животных Красной книги России к Международному дню животных и Всемирному дню охраны мест обитаний, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Выставка «Животные Красной книги России» открылась в КДЦ «Южный», ее можно посетить до 23 октября включительно. На выставке представлены творческие работы воспитанников художественной студии «Ультрамарин» под руководством Элеоноры Лисицкой. Ее посвятили Международному дню животных и Всемирному дню охраны мест обитаний», - говорится в сообщении.

Выставка призвана привлечь внимание человечества к проблеме сохранения сред обитания и фауны планеты Земля. На картинах изображены редкие животные в естественной среде обитания. Работы выполнены в различных техниках: гуашь, акварель, графика, нетрадиционных приемов рисования. КДЦ «Южный» находится в Подольске на улице Молодежной, 4.