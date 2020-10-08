РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В городском округе Мытищи в рамках осеннего призыва планируется направить в армию 137 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

В военном комиссариате городов Мытищи и Королев состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы осенней призывной кампании. В мероприятии принял участие заместитель главы администрации городского округа Мытищи Евгений Глинкин. Осенний призыв продлится до 31 декабря этого года.

«Военный комиссар Максим Гаврилюк рассказал, что осенний призыв в соответствии с указом президента Российской Федерации стартовал 1 октября текущего года. В армию планируется направить 137 человек. Повестки в военкомат получили 780 юношей, 60 из них уже прошли медицинскую комиссию. Положительное решение о призыве принято в отношении 19», - говорится в сообщении.

Выполнять свой конституционный долг юноши будут практически во всех видах и родах Вооруженных сил. Что касается места службы, то большинство из них отправятся в воинские части, дислоцирующиеся на территории Центрального федерального округа.

«Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом. Тем из них, которые обучаются в образовательных учреждениях на весь период обучения, предусматривается предоставление отсрочки. Срок службы остается неизменным 12 месяцев», - отмечается в сообщении.