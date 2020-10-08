РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. До 20 октября будет временно остановлен прием жителей в отделе «Северный» МФЦ Люберец, сообщила директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции отдел приема заявителей «Северный» не будет осуществлять прием населения до 20 октября. Выдача готовых документов возобновится 9 октября», - сказала Скалябина.

Она добавила, что с 9 по 20 октября будет осуществляться только выдача готовых документов.