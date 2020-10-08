РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 окт. Домодедовские полицейские изъяли более 145 тысяч немаркированных пачек табачной продукции, сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Домодедово в результате оперативно-разыскных мероприятий пресекли хранение и реализацию немаркированной табачной продукции. Установлено, что 53-летний житель Санкт-Петербурга незаконно приобрел немаркированную табачную продукцию для последующей реализации в одной из республик ближайшего зарубежья. После чего он передал ее на хранение в транспортную компанию.

«При проведении осмотра складских помещений на улице Логистическая полицейскими обнаружено и изъято более 145 тысяч пачек табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками. Сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.