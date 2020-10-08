РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Порядка 80% сотрудников транспортно-логистической компании «Траско» из подмосковного Красногорска – жители горокруга, сообщил генеральный директор компании Евгений Шакалида.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина посетила компанию «Траско» с рабочим визитом в четверг. В нынешнем году компания отмечает 25-летие с момента создания. Главный офис находится в Красногорске, а 21 филиал расположен в европейской части России, на Урале и в Сибири.

«В Красногорске находится наш финансовый центр, отсюда осуществляется полное управление компанией. Если говорить о красногорском офисе, то здесь работают 207 сотрудников. Порядка 80% из них – жители округа», – сказал Шакалида.

По его словам, всего в компании трудятся более 1,3 тысячи человек. В основном это сотрудники, которые занимаются логистикой, и водители.

«За период пандемии мы не только не сократили рабочие места, но и набрали новых сотрудников», – подчеркнул Шакалида.

Он отметил, что нынешней осенью сотрудников на удаленную работу не переводили, но при необходимости такая возможность есть. Однако пандемия наложила отпечаток на работу компании. Въезд в ряд стран был ограничен, и с допуском возникали сложности, сдвигались сроки поставок.

При этом, по его словам, оборот предприятия в нынешнем году остался примерно на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого. Но из-за снижения цен значительно выросла затратная часть, в результате прибыль сократилась.

«Средняя зарплата на предприятии – более 70 тысяч рублей в месяц», – сказал Шакалида.

По словам главы муниципалитета, это выше среднеобластной и сопоставимо со средней по Красногорску, которая составляет 76 тысяч рублей.

Компания специализируется на международных перевозках разных грузов, кроме опасных. Одна машина за год проходит около 140-150 тысяч километров. При этом генеральный директор компании подчеркнул, что водители дисциплинированно соблюдают режим труда и отдыха. В некоторых странах штрафы за несоблюдение режима могут достигать 30 тысяч евро.

«Для нас важно, что вы – бизнес, который ответственно подходит к своей работе. Что создаете рабочие места, являетесь налогоплательщиком. Наш округ растет, и хорошо, что у вас есть планы по модернизации и наращиванию мощностей», – отметила Хаймурзина.