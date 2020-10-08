РИАМО - 8 окт. За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 235 человек, все они выписались после получения отрицательных результатов исследований, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.
«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 57 811 заболевших», - говорится в сообщении.
В оперштабе напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызывать врача на дом.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса, а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
8 ОКТЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
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- Каждый пятый работодатель намерен сократить штат сотрудников к концу года. В последнее время идет негативная тенденция и с количеством открытых вакансий.
- За сутки в России зарегистрировали 11 493 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 433 больных. В Москве - 3 323.
- Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. В 20 субъектах РФ обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад.
- Москвичи купили больше всего в РФ лекарств от Covid‑19. Средняя стоимость препаратов составляет свыше 12 тысяч рублей.
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