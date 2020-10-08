РИАМО - 8 окт. За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 235 человек, все они выписались после получения отрицательных результатов исследований, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 57 811 заболевших», - говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса, а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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8 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Патриарх Кирилл находится на карантине после контакта с коронавирусным больным. Срок карантина еще не истек.

- Каждый пятый работодатель намерен сократить штат сотрудников к концу года. В последнее время идет негативная тенденция и с количеством открытых вакансий.

- За сутки в России зарегистрировали 11 493 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 433 больных. В Москве - 3 323.

- Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. В 20 субъектах РФ обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад.

- Москвичи купили больше всего в РФ лекарств от Covid‑19. Средняя стоимость препаратов составляет свыше 12 тысяч рублей.

- В Москве пока не собираются возвращаться к пропускному режиму. Ранее в Москве вновь ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса.

- Глава Росстата сообщил о возможной корректировке данных смертности от Covid‑19.