РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Отсутствие обеззараживающих ламп и дезинфицирующих средств выявили в торговых субъектах Подольска в ходе рейдов по соблюдению рекомендаций и требований Роспотребнадзора, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

Представители управления потребительского рынка администрации округа с 20-х чисел сентября приступили к проверкам торговых точек и магазинов на соблюдение рекомендаций и требований Роспотребнадзора. В частности, проверяется наличие масок, антисептиков, разметок и многое другое.

«За время проведения рейдов было проверено более 250 субъектов потребительского рынка в округе. Были выявлены и нарушения. В частности, чаще всего нарушения касаются отсутствия обеззараживающих ламп и неиспользования дезинфицирующих средств при мойке полов. Масочный режим соблюдается, также не было нарушений по разметке, антисептикам», - сказал сотрудник.

За текущую неделю было проверено 15 субъектов торговли. По выявленным нарушениям составляются протоколы.