РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. С начала года обучение в школе приемных родителей прошли 56 потенциальных усыновителей из городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Обучение в школе приемных родителей помогает будущим усыновителям вступить в новый период жизни и взять ребенка-сироту на воспитание. Как подготовиться к первой встрече с ребенком, что делать, если возникают конфликты и разногласия, какие существуют особенности общения с каждой возрастной категорией - эти и другие вопросы обсуждают с родителями психологи и социальные педагоги в рамках занятий», - говорится в сообщении.

В Подмосковье сегодня проживают порядка 24 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них почти 16 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом более 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.

Всего в Подмосковье насчитывается 73 школы приемных родителей.