РИАМО – 8 окт. На сегодняшний день патриарх Кирилл находится на карантине, это связано с тем, что ранее он контактировал с коронавирусным больным, сообщает kp.ru.

«Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», - отметил патриарх.

За последние недели в России. в том числе в Москве наблюдается рост новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки по стране выявили 11 493 новых случая Covid-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса.

Во многих российских городах усилен масочный режим, проводятся проверки использования средств индивидуальной защиты. В Москве штраф за нахождение в общественном месте без маски составляет 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

8 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Патриарх Кирилл находится на карантине после контакта с коронавирусным больным. Срок карантина еще не истек.

- Каждый пятый работодатель намерен сократить штат сотрудников к концу года. В последнее время идет негативная тенденция и с количеством открытых вакансий.

- За сутки в России зарегистрировали 11 493 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 433 больных. В Москве - 3 323.

- Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. В 20 субъектах РФ обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад.

- Москвичи купили больше всего в РФ лекарств от Covid‑19. Средняя стоимость препаратов составляет свыше 12 тысяч рублей.

- В Москве пока не собираются возвращаться к пропускному режиму. Ранее в Москве вновь ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса.

- Глава Росстата сообщил о возможной корректировке данных смертности от Covid‑19.