РИАМО - 8 окт. Подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ в электронной форме, это можно сделать через портал Госуслуг, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Девятиклассники смогут подать заявление на участие в ОГЭ, а ученики 11 классов - для итогового сочинения-допуска к ЕГЭ и на сам экзамен.

«Если раньше ученики подавали письменное заявление в своей школе, то теперь это можно будет сделать через портал Госуслуг», - написала Каклюгина в своем Instagram.

Она добавила, что сервис упростит процедуру и исключит ошибки. Данные будут автоматически выгружаться в систему проведения итоговой аттестации.

Новый сервис заработает в январе 2021 года. Сейчас специалисты продолжает его разрабатывать и тестировать.