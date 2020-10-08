РИАМО - 8 окт. На платформе «Московская электронная школа» (МЭШ) стал доступен онлайн-курс по астрономии, который запустили в рамках Всемирной недели космоса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас доступны занятия по следующим темам: «Планета Земля, или Наш космический дом», «Измерение расстояний в космосе, или Космическая лестница расстояний», «Темная материя, или из чего состоит Вселенная», «Астробиология, или Поиск жизни во Вселенной», - говорится в сообщении.

Руководитель проектов по созданию электронных курсов «Окружающий мир» и «Астрономия» Степан Санников отметил, что данные занятия смогут показать школьникам связь астрономии с другими учебными предметами.

«Мы сделали курс простым, понятным, но при этом увлекательным. Ролики содержат интерактивные элементы, с помощью которых удобно объяснять устройство Вселенной. Также важно отметить, что все материалы курса могут быть использованы не только для самостоятельного изучения, но и учителями на уроках», — пояснил Санников.

В библиотеке МЭШ на сегодняшний день собрано свыше 49 тысяч сценариев занятий и более 4,7 тысячи видеоуроков.​