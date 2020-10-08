РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Директор Быковской школы Подольска, руководитель центра по подготовке юнармейцев «Дом Юнармии» Московской области Евгений Лукошников рассказал о проблемах военно-патриотического воспитания молодежи на заседании в Совете Федерации, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В Совете Федерации 6 октября прошло заседание комитета по обороне и безопасности на тему «Перспективы развития Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Особое внимание уделили организации деятельности «Дома Юнармия» на базе Быковской средней школы в городском округе Подольск. В своем докладе Лукошников рассказал об организации деятельности Дома и местного отделения «Юнармии», а также о проблемах, связанных с военно-патриотическим воспитанием молодежи», - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Игорь Михеев, начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», Герой России Роман Романенко, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и другие официальные лица.

В ходе заседания с докладами о развитии системы военно-патриотического воспитания молодежи выступили Картаполов и Романенко.