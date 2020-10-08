РИАМО – 8 окт. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется, поэтому сейчас крайне важно соблюдать все меры безопасности, передает РИА Новости.

По словам Поповой, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Но власти были готовы к такому развитию сценария.

«В 20 субъектах обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад, но только там, где строго соблюдают ограничения», - отметила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По ее словам, увеличение количества новых случаев Covid-19 связано с тем, что сейчас многие россияне вернулись из отпусков «с коронавирусом».​

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8 ОКТЯБРЯ

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