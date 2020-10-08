РИАМО - 8 окт. Московская область стала регионом-лидером по количеству участников в просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы – 2020» прошла во всех регионах России и за рубежом 3 сентября. Рекорд страны по одновременному написанию диктанта установили в Красногорске.

«Всего в акции участвовали в этом году более миллиона человек, <...> наибольшие результаты показали по количеству участников Московская область - 75 тысяч участников, Самарская область - 36 тысяч участников, Ростовская область - 25,5 тысячи участников», - сказал Хинштейн.

Он отметил, что Подмосковье лидировало в акции и по числу площадок.