РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Сотрудники полиции подмосковных Люберец задержали 28-летнего мужчину за сбыт фальшивых купюр, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть второго отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от менеджера одной из компаний о том, что неизвестный расплатился за доставку еды пятитысячной купюрой, которая вызвала сомнения в подлинности.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД задержан ранее судимый 28-летний местный житель», - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия и личного досмотра подозреваемого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты шесть поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. По результатам экспертизы установлено, что изъятые купюры изготовлены не по технологии «Гознака». Также установлена причастность злоумышленника к двум аналогичным преступлениям на территории городского округа. Задержанный пояснил, что банкноты он приобрел на специальном сайте в сети Интернет.

По данным фактам следователем Следственного управления МУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Люберецким городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.